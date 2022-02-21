Рішення було б "гідним засудження", вважає Карпентер.

Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер вважає "сумним" визнання Росією так званих "ДНР"і " ЛНР".

Про це він заявив на засіданні ОБСЄ у Відні.

"Це (визнання "ЛДНР" - УНІАН) було б повною відмовою не тільки від Мінських угод, які тільки що довго обговорював мій російський колега, але і від суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Якщо це буде здійснено, це знову призведе до порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах, під загрозою застосування сили", - зазначив Карпентер.

За його словами, це було б "сумно" і "гідно засудження".

Нагадаємо, раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

А дата і час реального проведення великого засідання Ради Безпеки Росії викликали сумніви. Журналісти припускають, що "трансляцію" могли записати заздалегідь.

Рішення Путіна має стати відомим пізніше 21 лютого.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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