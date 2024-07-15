Влада України розчарована самітом НАТО, - Bild

Українські чиновники очікували більш рішучих рішень на тлі удару по дитячій лікарні напередодні саміту.

Керівництво України розчароване, що навіть після кривавого удару по "Охматдиті" саміт НАТО у Вашингтоні не передав ЗСУ нової наступальній зброї і не дозволив атакувати цілі в глибині території РФ.

Про це пише заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер з посиланням на джерела у владних колах України.

"Кожен, хто цими днями розмовляє з довіреними особами президента України Володимира Зеленського, визнає відчай, що росте, через відсутність чітких рішень зробити все можливе для захисту України. Це особливо очевидно, коли йдеться про те, чи може Україна атакувати Росію західною зброєю. Це жорстока байдужість після атаки на дитячу лікарню, що нам досі не дозволяють атакувати всі російські об'єкти", - заявив чиновник українського уряду на умовах анонімності. Відео дня

Як повідомило інше джерело, Україна сподівається, що Байден, можливо, нарешті змінить ставлення до ударів західною зброєю по Росії. Зараз у Києві відчувається шок від того, що дитячу лікарню можна атакувати безкарно. В останні місяці місто вважалося хоча б певною мірою безпечним, у тому числі тому, що протиповітряна оборона постійно розширювалася.

"Атака на дитячу лікарню ще раз жорстоко показала, що ніхто і ніде в Україні не перебуває у безпеці. Нам потрібні не слова обурення, а рішучість, щоб ми могли боронитися. Нашим військовим потрібно дати можливість використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах у будь-якій точці Росії. Не повинно бути такого, щоб Росія нападала на хворих на рак дітей, а ми не могли захистити себе", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Наразі українці чекають ще жорстокіших тижнів. Але питання про те, чого країна може очікувати від НАТО сьогодні відкрите як ніколи. А Путін може продовжувати сміятися", – пише Ронцхаймер.

Саміт НАТО і Україна

З 9 по 11 липня 2024 року у Вашингтоні проходив саміт НАТО. На ньому було зроблено кілька гучних заяв, зокрема про створення "мосту" до членства України в НАТО.

10 липня країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на шляху до НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано Український договір (Ukraine Compact). Документ координуватиме і прискорюватиме допомогу Україні у сфері безпеки. Підписантами стали понад 20 країн.

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