Пєсков заявив, що протистояння між Росією і США є глибоким і немає жодних ознак "виходу з цієї спіралі".

У Кремлі заявили, що результати саміту НАТО у Вашингтоні є "загрозливими" для Росії та сигналізують про відсутність підстав для початку переговорів про припинення війни в Україні, пише Bloomberg.

Зокрема, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що своєю заявою про те, що Україна буде в НАТО, "Альянс демонструє свою рішучість залишатися для нас ворогом".

Потенційне членство України в НАТО було однією з причин, якою Росія обґрунтувала своє - вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Крім того, Білий дім оголосив у середу, що з 2026 року він буде періодично розміщувати в Німеччині зброю великої дальності, зокрема крилаті ракети "Томагавк", як засіб стримування.

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У відповідь Пєсков заявив, що протистояння між Росією і США є глибоким і немає жодних ознак "виходу з цієї спіралі".

Він заявив журналістам, що план розгортання ракет США є "дуже провокаційним", а згодом припустив, що наростає протистояння типу холодної війни.

Також Пєсков заявив, що Росія планує "уважно спостерігати" за виборами президента США, відповідаючи на запитання, чи може ситуація змінитися після листопадового голосування.

Саміт НАТО і Україна

З 9 по 11 липня 2024 року у Вашингтоні проходив саміт НАТО. На ньому було зроблено кілька гучних заяв, зокрема про створення "мосту" до членства України в НАТО.

10 липня країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на шляху до НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано Український договір (Ukraine Compact). Документ координуватиме і прискорюватиме допомогу Україні у сфері безпеки. Підписантами стали понад 20 країн.

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