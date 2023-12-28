Більше 80 держав на рівні своїх представників уже включились в процеси з реалізації Формули Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск обговорили роботу над реалізацією української Формули миру. Про це очільник держави розповів у своєму вечірньому зверненні до українців.

"Щойно говорив із Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – більше 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше", - сказав президент.

Зеленський додав, що вдячний Ватикану за підтримку тієї роботи, яку здійснює українська сторона.

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Зусилля Ватикану у здобутті миру для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Папа Римський Франциск оголосив, що Ватикан готує спеціальну мирну місію з метою завершення війни в Україні. 18 травня італійське видання Il Sismografo повідомляло, що Україна і Росія погодилися прийняти спецпосланців Ватикану.

20 травня у Ватикані оприлюднили ім'я спецпосланця, який повинен був приїхати в Україну. Ним став голова Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі.

Водночас в своєму інтерв'ю Папа Римський заявив, що остаточне повернення Росією окупованих територій України є "політичною проблемою". А досягнення миру, на думку понтифіка, буде можливим, коли Київ почне переговори з агресором.

Посланець Ватикану Маттео Дзуппі відвідав Київ з мирною місією у червні. Після цього він відвідав Москву, де зустрівся з радником Путіна і главою РПЦ Патріархом Кирилом. За результатом візиту до Москви Маттео Дзуппі заявив, що мирного плану для завершення війни в Україні немає.

Водночас кардинал включився у роботу щодо повернення додому українських дітей, викрадених Росією.

Згодом, у вересні сталов відомо, що посланник Ватикану по миру в Україні вирушив до Китаю. Перед поїздкою дипломати Ватикану провели консультації зі США, НАТО та Італією.

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