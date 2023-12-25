Основну увагу він приділив темі конфлікту в Газі та критиці виробників зброї.

Папа Римський Франциск вкрай побіжно згадав тему війни в Україні, виголошуючи промову у своїй щорічній різдвяній месі "Urbi et Orbi" у Ватикані.

Переходячи від подій двохтисячолітньої давності, коли народився Ісус, понтифік назвав "маленькими Ісусами" сучасних дітей, чиє дитинство було зруйноване війною.

"Ось що таке війна: безцільне плавання, поразка без переможців, невибачна дурість. Сьогодні, як і за часів Ірода, зло, яке протистоїть Божому світлу, будує свої плани в тіні лицемірства та приховування. Скільки насильства та вбивств відбувається серед оглушливої тиші, про що багато хто не підозрює!" – сказав Франциск.

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Він висловив побажання, аби мир прийшов в Ізраїль і Палестину, "де війна руйнує життя цих народів". При цьому понтифік згадав і страждання цивільного населення в секторі Газа, і жертв "жахливого нападу 7 жовтня" на Ізраїль, повторивши заклик звільнити заручників і припинити військові операції "з жахливими жертвами серед невинного цивільного населення".

Згадавши також війни в Ємені і Сирії, конфлікт Вірменії та Азербайджану, числені конфлікти в країнах Африки та навіть напруженість на Корейському півострові, Франциск вкрай побіжно зачепив війну в Україні.

"Споглядаючи Дитятко Ісуса, миру для України благаю", – сказав він одним реченням.

При цьому в його промові знайшлося місце для згадки соціальних проблем в Лівані та Америці. Також значна частина промови була присвячена критиці виробників зброї, буцімто саме це і є причиною воєн.

"Сказати "ні" війні означає сказати "ні" зброї. І як взагалі можна говорити про мир, коли виробництво, продаж і торгівля зброєю зростає?" - сказав понтифік, звертаючись до натовпу на площі, де в каре вишикувалися озброєні швейцарські гвардійці.

Війна в Україні – позиція Ватикану

Як писав УНІАН, Папа Римський Франциск неодноразово робив суперечливі заяви щодо війни в Україні. Наприклад, він стверджував, що у продовженні кривавого конфлікту зацікавлені торговці зброєю.

Великий скандал спричинила заява Франциска, проголошена ним наприкінці серпня. Тоді він закликав росіян пишатися своїм імперським минулим і крокувати вперед з цією спадщиною.

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