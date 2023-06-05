Маттео Дзуппі відвідає Київ 5-6 червня.

Посланець Ватикану кардинал Маттео Дзуппі відвідає Київ з мирною місією, повідомляє Vatican News.

Згідно з повідомленням, Дзуппі, якому Папа Франциск доручив виконати мирну місію, щоб спробувати покласти край війні в Україні, відвідає Київ 5-6 червня.

"Це ініціатива, головною метою якої є поглиблено вислухати українську владу щодо можливих шляхів для досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які могли б призвести до послаблення напруженості", - йдеться у повідомленні.

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Хто такий Маттео Дзуппі

Кардинал Маттео Дзуппі має відношення до спільноти Святого Егідія, яка в 1992 році сприяла укладенню угоди, яка закінчила громадянську війну в Мозамбіку.

Папа Франциск зробив його кардиналом у 2019 році, а в 2022 році він став головою єпископської конференції Італії.

Мирна місія Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск оголосив, що Ватикан готує спеціальну мирну місію з метою завершення війни в Україні.

18 травня італійське видання Il Sismografo повідомляло, що Україна і Росія погодилися прийняти спецпосланців Ватикану.

20 травня у Ватикані оприлюднили ім'я спецпосланця, який повинен приїхати в Україну. Ним став голова Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі.

Водночас в останньому своєму інтерв'ю Папа Римський заявив, що остаточне повернення Росією окупованих територій України є "політичною проблемою". А досягнення миру, на думку понтифіка, буде можливим, коли Київ почне переговори з агресором.

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