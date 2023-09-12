Перед поїздкою дипломати Ватикану провели консультації зі США, НАТО та Італією.

Кардинал Маттео Дзуппі, посланник Папи Римського Франциска зі встановлення миру в Україні, вирушив до Пекіна з дипломатичною місією щодо завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє La Repubblica, завтра посланника Папи прийме прем'єр-міністр Лі Цян. Також він зустрінеться з іншими вищими китайськими інституційними лідерами.

Перед поїздкою дипломати Ватикану провели консультації зі США, НАТО та Італією.

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Відзначається, що це останній етап місії, яку хотів зробити Папа Римський Франциск, щоб спробувати змусити замовкнути зброю в Україні.

Посланник Папи Римського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні стало відомо, що місію з "послаблення напруженості у війні" очолить Ватикану кардинал Маттео Дзуппі. 5 червня він відвідав Київ, а пізніше - Москву, де зустрівся з радником Путіна і главою РПЦ Патріархом Кирилом.

Після візиту до Москви посланник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі заявив, що мирного плану для завершення війни в Україні немає.

Пізніше повідомлялося, що Дзуппі працює над механізмом повернення додому українських дітей, викрадених Росією. На публічному заході в Римі він уточнив, що вже особисто обговорював це питання з понтифіком.

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