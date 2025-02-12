Президент України заявив, чому необхідно цього не допустити.

Якщо Росію залишити сам на сам зі США, кремлівського диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом або їхньої команди, то вони отримають маніпулятивну інформацію від росіян, заявив президент України Володимир Зеленський. І наголосив, що в нього зібралося достатньо доказів цьому. Тому не можна вірити Путіну, який намагається провести переговори про Україну без участі самої України.

"Наприклад, я чую деякі голоси зі США, які починають говорити: "О, на полі бою дуже складна ситуація. Українці втрачають землю, свою територію тощо, вони програють. Вони не можуть протистояти російській армії, і це потрібно припинити", - заявив глава держави в інтерв'ю The Economist.

При цьому Зеленський зазначає, що справді війну необхідно зупинити і що в України є втрати. Але Україна втрачає людей саме тому, що Росія почала повномасштабне вторгнення.

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"Крім того, у Росії немає серйозного просування на полі бою, і саме тому вони залучають Північну Корею - тому що у них немає сильної армії", - додав президент України.

Зеленський пояснює, що Путін завжди хотів вирішувати долі різних країн без їхньої участі, ігноруючи їхні інтереси. Таке вже було із Сирією, Чечнею, Грузією та Молдовою. Однак з Україною в нього так не вийде, бо "ми змогли протистояти цьому вторгненню".

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін збільшує війська на 150 тисяч і може напасти на Польщу та Литву. "Розвідка мені сказала, ми це знаємо, що росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій", - зазначив він.

Крім того, Зеленський заявив, що відмовляється від гарантій безпеки без США. За його словами, це будуть не справжні гарантії безпеки.

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