Нова адміністрація США різко збільшила кількість контактів з Кремлем, вважає Зеленский.

Нова адміністрація президента США контактує з Кремлем, але це навряд чи пряме спілкування Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Таку думку в інтерв’ю The Economist висловив президент України Володимир Зеленський.

"Я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов із Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди на зв’язку", – заявив він.

На думку Зеленського, команда Трампа, вочевидь, активніше контактує з Москвою, що і виливається у численні інсайди в західних ЗМІ. Це помітна різниця із часами президентства Джо Байдена.

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"Отже, спілкувалися американські та російські спецслужби. Представники адміністрацій, президенти, вони точно спілкувалися. Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися", – каже Зеленський про нову владу США.

За його словами, американці отримали від росіян низку різних повідомлень і обговорили "певні речі". Але ключовий момент, на думку Зеленського – чи були ухвалені якісь рішення під час цих контактів.

"Дуже небезпечно, якщо щодо нас прийматимуть рішення без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США", – зауважив Зеленський.

Контакти Москви і Вашингтона

Як писав УНІАН, днями Дональд Трамп підтведив, що мав телефонну розмову з Путіним, але ухилився від розголошення подробиць. Він лише запевнив, що намітився прогрес щодо досягнення миру в Україні.

Також ми розповідали, що напередодні спеціальний посланець Трамп прилетів до Москви і, ймовірно, три години спілкувався безпосередньо з Путіним. Сам факт візиту підтверджено офіційно. Американці домоглися, аби росіяни видали їм американця, якого чотири роки тримали в заручниках.

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