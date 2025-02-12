Російський диктатор збільшує чисельність збройних сил точно не для діалогу, вважає президент.

Російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність особового складу російської армії на 150 тисяч солдатів і може напасти на Польщу і Литву з території Білорусі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для британського видання The Guardian.

"Розвідка мені сказала, ми це знаємо, що росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій і ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що це збільшення буде відбуватися через мобілізацію і додаткове залучення військових з Північної Кореї.

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"Ми бачимо так, що буде десь 150 тисяч людей. Ми вважаємо, що ці люди будуть проходити тренування на території Білорусі. Висока вірогідність", - стверджує Зеленський.

У цьому зв'язку, як підкреслив глава держави, на сьогодні підтримка України - це виключно захист усієї Європи.

"Ви повинні зрозуміти, що якщо у Білорусі вони починають військові тренування - росіяни з білорусами, то з чого почалося повномаштабне вторгнення у нас у 2022 році? І якщо вони там будуть тренуватися у 2025 році влітку або восени, коли вони будуть готові, то я вважаю що після цього вони можуть розпочати повномаштабне вторгнення. І у цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномаштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. Вони зможуть це почати", - переконаний Зеленський.

При цьому, президент України ставить риторичне питання стосовно російського диктатор Володимира Путіна.

"Скажіть мені, а якщо Путін хоче миру, і хоче закінчення війни і готовий до діалогу, для чого країна, у якій зараз великі проблеми з економікою, дуже великі проблеми у них з економікою через санкції, для чого ця країна збільшує на 150 тисяч свої збройні сили і буде їх тренувати в Росії і Білорусі? Для чого? Для діалогу? Я думаю, що відповідь ні. Точно не для діалогу", - вважає Зеленський.

Загроза РФ для країн Європи

Як повідомляв УНІАН, Зеленський впевнений, що Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі та спробувати втягнути цю країну у війну. Президент України закликав міжнародних партнерів збільшити витрати на оборону та підтримати нашу країну, щоб зупинити Путіна.

Також на офіційному сайті російського парламенту з'явився документ, згідно з яким РФ збирається розмістити нові військові бази в Білорусі. Такий договір діятиме щонайменше 10 років з автоматичним продовженням на подальші 10-річні терміни.

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