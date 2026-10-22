'Це внутрішній злам': Зеленський розповів, як почувається під час війни

Він також попросив уявити, що "серед загиблих дуже багато дітей, які взагалі ніколи не жили в мирний час".

Президент Володимир Зеленський відповів, що почувається важко, але з розумінням складної реальності та з оптимізмом.

Про це він заявив у подкасті The Diary Of A CEO. "Як я почуваюся? Важко, але з розумінням складної реальності та з оптимізмом, бо я все ще вірю, що добро перемагає", – сказав він.

"Без надії жити не можна. Я розумію, що іноді всередині можна бути повністю зламаним, особливо під час війни, особливо сім’ям, які втрачають когось близького – дитину, не дай Боже, або дружину, чоловіка, матір. Це просто внутрішній злам. Це дуже важко, і їм набагато важче. Я вважаю, що набагато важче, ніж мені з усіма цими випробуваннями", – висловив думку президент.

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Також під час подкасту на столі лежали знімки, серед яких Зеленський побачив свій, де він несе іграшку на місці прильоту на дитячому майданчику.

"Це просто жахлива історія. Це було... це коли ракета влучила в дитячий майданчик, і швидкість ракети була такою, що сирена взагалі не допомогла. Тож це було питання секунд: ракета влучила, і загинули діти – в основному там загинули діти – та дорослі, просто перехожі. Пара, я пам’ятаю, вони просто гуляли, проходили повз, і через те, що вони проходили повз, вони загинули. Батьки, знаєте, прямо з цього боку теж вдома, і батьки там… деякі з них бачили це крізь вікно. Ви розумієте, як це – бачити з вікна, як твою дитину просто розриває на частини... А іграшки... Під час такої трагедії є традиція приносити квіти для дорослих та іграшки для дітей. Я їздив туди. Це біль. Я скажу ще раз: мій біль не становить і 10% від того болю, який відчувають батьки. Це страшно, просто страшно – ракета, яка обірвала життя дитини, яка ще нічого не бачила", – поділився пережитим глава держави.

Він також попросив уявити, що "серед загиблих дуже багато дітей, які взагалі ніколи не жили в мирний час".

Війна в Україні: новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський прокоментував ракетний удар, який російські "гуманісти" завдали по Києву.

Також він повідомив, що Росія, як і раніше, вимагає від України передати їй ключові міста в Донецькій області – Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку – для завершення війни.

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