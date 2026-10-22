РФ піде на Дніпро та Павлоград, якщо Україна віддасть Донбас, – Зеленський

Москва може захопити величезну кількість українських міст, наголосив президент.

Росія й надалі вимагає від України віддати їй ключові міста на Донеччині, – Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку задля завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю The Diary Of A CEO.

"Це веде прямо у Дніпропетровську область – на Павлоград, Дніпро. Це найважливіші центри... Кривий Ріг – моє рідне місто, Нікополь – це промисловий, інженерний, виробничий хаб, це економіка нашої країни", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україні небезпечно віддавати РФ підконтрольну частину Донецької області, оскільки там розміщена укріплена лінія оборони ЗСУ.

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"Якщо ми віддамо їм ці наші міста, тоді ризик величезний. Якщо він захоче йти далі, він зможе захопити величезну кількість наших міст, якщо просунеться вперед. І ризик реальний. Ніхто нічого не гарантує", – наголосив Зеленський.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, раніше в Кремлі прокоментували нові зусилля США щодо завершення війни в Україні. Помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков заявив, що в Європі "почали думати й серйозніше підходити до вирішення цієї кризи". Водночас він додав, що США "відчули нові нюанси" на переговорах з Європою, але ці нюанси Кремль "не повністю задовільняють".

Зеленський, коментуючи цей раунд переговорів заявив, що РФ погодилася на тристоронню зустріч з представниками Вашингтона та Києва на технічному рівні для мирних переговорів. Президент наголосив, що наразі дата зустрічі невідома, однак США хочуть провести їх якомога швидше.

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