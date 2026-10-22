'Гуманісти' вдарили по Києву 21 балістичною ракетою: Зеленський відреагував на атаку РФ

Наразі відомо про двох загиблих. Загалом уночі росіяни били по 12 областях України.

В ніч на 22 жовтня російські "гуманісти" запустили три хвилі балістичних ракет по Києву. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що загалом на столицю було запущено 21 ракету.

"У місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир. Всюди працюють наші екстрені служби", – розповів Зеленський.

Президент додав, що внаслідок російської атаки 34 людини отримали поранення, з них 5 – це діти. Ще двоє людей загинуло. Загалом, за словами президента, під російськими атаками в цю ніч були 12 областей.

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Зеленський також відзначив, що РФ завдала показового удару одразу після чергових переговорів.

"Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств. Посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути. Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист", – наголосив президент.

Нічна атака РФ: що відомо

У Повітряних силах повідомляли, що в ніч на 21 жовтня російські окупанти використали ракети Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та дрони. Жодної ракети, згідно зі звітом ПС, збито не було. Водночас Сили оборони збили та подавили 181 з 210 російських БПЛА різних типів.

Зауважимо, що внаслідок російської атаки було зафіксовано пошкодження в 6 районах Києва. Зокрема під ударом опинилася інфраструктура метрополітену на Південному мосту. На тлі цього рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий.

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