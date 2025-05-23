Потрібні дипломатичні кроки до реального миру та нові санкції проти Росії, наголосив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що посилення тиску на Росію таки змусить її до припинення вогню.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Telegram, коментуючи завершення першого етапу найбільшого обміну полоненими, про який домовились українська та російська делегації у Туреччині.

"Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують", - зазначив глава держави.

Відео дня

Він зауважив, що повернення з полону наших громадян – це саме те, над чим постійно працює українська сторона.

"Сьогодні вдома майже 400 людей – 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Я вдячний усім і всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх… І так само, як вдається це, повинно вдаватися й усе інше", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що потрібне припинення вогню, потрібні дипломатичні кроки до реального миру, створення дієвої архітектури безпеки.

"Об’єднуємо партнерів заради цього. І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", - сказав президент.

Зеленський повідомив також, що сьогодні заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо виконання поставлених перед ним завдань щодо роботи з партнерами по фінансуванню українського виробництва.

"Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть", - сказав президент.

Також Зеленський анонсував нові санкційні пакети.

"Сьогодні також була доповідь, ми готуємо нові санкційні пакети. Сильні санкційні пакети", - зазначив президент.

Що відомо про останній обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках домовленостей з РФ про обмін "1000 на 1000" повернула сьогодні з полону майже 400 військових та цивільних. Із тих, хто повернувся сьогодні додому, 270 - це військовослужбовці Сил оборони, яких взяли в полон на різних напрямках у різні роки широкомасштабного вторгнення, а 120 - цивільні громадяни.

Серед військових є представники ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Держприкордонслужби України.

Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.

Обмін став можливим на підставі домовленостей 16 травня у Стамбулі. Тоді відбулися перші за три роки прямі переговори делегацій України та РФ про припинення війни. Жодного реального прогресу на шляху до припинення воню не відбулося, проте сторони змогли домовитися про великий обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

Вас також можуть зацікавити новини: