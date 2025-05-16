Сторони домовилися про обмін.

На переговорах у Стамбулі українська та російська делегації обговорили питання масштабного обміну військовополоненими.

Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію у Стамбулі. За його словами, сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000". Він не став уточнювати, коли саме це станеться:

"Найближчим часом. Ми знаємо дату".

Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя Путіна Володимир Мединський. "Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 людей", - сказав він.

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Обмін полоненими з РФ

Як відомо, Росія систематично порушує Женевські конвенції, які передбачають гуманне поводження з військовополоненими.

Звільнені з російського полону бійці розповідають про побиття, тортури, електрошок, імітації страт, психологічне знущання, відмову у медичній допомозі, голодування та утримання в нелюдських умовах.

Українські полонені, яких повертають додому, часто мають виснажений фізичний стан, серйозні травми, ознаки психоемоційного виснаження. Деякі не витримують знущань і помирають у полоні.

Більше того, Росія відмовляється допускати міжнародні місії, зокрема представників Червоного Хреста, до місць утримання полонених.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Великодня відбувся найбільший обмін військовополоненими за весь час повномасштабної війни. Тоді в Україну вдалося повернути 277 захисників.

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