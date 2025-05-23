Повідомляють, що це перший етап у рамках великого обміну "1000 на 1000".

Україна повернула з російського полону 390 захисників. Про це повідомив у Телеграм президент Володимир Зеленський.

"Повертаємо наших людей додому. Сьогодні – 390 людей. Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - написав він.

Президент зазначив, що це лише перший етап великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", про який вдалося домовитися під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня.

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За словами Зеленського, очікується, що наступні етапи обміну відбудуться найближчими днями - у суботу та неділю.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що із тих, хто повернувся сьогодні додому, 270 - це військовослужбовці Сил оборони, а 120 - цивільні громадяни.

Зазначається, що серед військових є представники ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Вони захищали українську націю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.

Домовленість про великий обмін полоненими

Як писав УНІАН, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори делегацій України та РФ про припинення війни. Жодного реального прогресу на шляху до миру домогтися не вдалося, проте сторони змогли домовитися про великий обмін полоненими за формулою "тисяча на тисячу".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявляв, що очікує масштабного обміну цього тижня.

Учора стало відомо, що Україна вже передала росіянам список полонених, яких хотіла б повернути в рамках цього обміну.

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