За словами президента, Україна готова до перемовин на багатьох рівнях.

Україна вже готова до зустрічей із представниками Сполучених Штатів Америки, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в Telegram.

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України.

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За словами Зеленського, наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту, а також стримувати зростання цін на електрику для людей.

"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", - зауважив глава держави.

Що відомо про контакти між Україною і США

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україну прибуде міністр фінансів США Скот Бессент, повідомив президент США Дональд Трамп. У ЗМІ він, що він приїде для проведення початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Про майбутній візит Бессента до України повідомляло і видання Bloomberg. Зазначалося, що міністр стане першим представником команди Трампа, який відвідає Україну.

Примітно, що візит Бессента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.

Водночас, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може відвідати Україну вже наступного тижня - 20 лютого.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з українським лідером Володимиром Зеленським на цьому тижні.

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