Цього тижня українська та американська делегації зустрінуться в Німеччині.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що цього тижня у Мюнхені українській і американській командам вдасться узгодити дату його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для видання The Guardian.

Президент України на цьому тижні відправиться на Мюнхенську конференцію з безпеки, де очікується його зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Також Зеленський планує зустрітися з іншими членами команди Трампа та впливовими сенаторами у Мюнхені.

Однак, за словами Зеленського, "немає ще дати" для зустрічі безпосередньо з Трампом, хоча команда українського президента працює над її визначенням.

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"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату і план зустрічей в США. Як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий", - сказав Зеленський.

Президент України запропонує, аби США отримали пріоритетний доступ до українських корисних копалин.

За словами Зеленського, він озвучив цю ідею Трампу у вересні минулого року під час зустрічі у Нью-Йорку. Тепер Зеленський має намір повернутися з "більш детальним планом" про можливості для американських компаній одночасно у відновленні повоєнної України та у видобутку природних ресурсів України.

Як сказав Зеленський, Україна має найбільші запаси урану і титану в Європі, і що "не в інтересах США", аби ці ресурси опинилися у російських руках і потенційно передані Північній Кореї, Китаю чи Ірану.

Водночас, глава держави додав, що також ідеться про фінансовий стимул.

"Ми говоримо не лише про безпеку, але також і про кошти", - сказав Зеленський.

Зокрема, Україна може запропонувати міжнародним партнерам можливості, яких раніше не існувало, для інвестування у цінні природні ресурси України.

"Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибутки", - переконаний Зеленський.

Контакти з адміністрацією Трампа

Як повідомляв УНІАН, цього тижня очікується приїзд в Україну серйозних людей із команди президента США Дональда Трампа. Цей візит має статися до Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

В Україні очікують на візит спеціального представника США з питань України та Росії, відставного генерала Кіта Келлога. Цей візит очікується на 20 лютого.

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