До відставки Зеленського закликав сенатор, який раніше вважався великим симпатиком України.

Рішення про відставку президента України має ухвалювати український народ. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Після сварки Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що тепер український президент має подати у відставку.

"Я думаю, що Україна і Америка є важливими, але чи може досягти Зеленський домовленості із США після того, що відбулося, я не знаю. (...) Зеленський жахливо поводився на зустрічі, і я думаю, що переконати американський народ, що він є гарним бізнес-партнером практично неможливо. Зеленський або мусить піти у відставку, або прислати того, з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися", – сказав сенатор.

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На запитання журналіста Fox News, чи не вважає Зеленський за потрібне справді подати у відставку, президент відповів наступне:

Це рішення може ухвалити лише народ України

Сварка Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, після сварки в Овальному кабінеті Дональд Трамп написав у соцмережі, що Зеленський ще не готовий до миру і має повернутися, коли буде готовий.

Однак багато європейських лідерів навпаки висловили підтримку Україні та розкритикували поведінку саме амерканської сторони. Зокрема лунали обіцянки збільшити допомогу Україні.

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