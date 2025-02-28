'Зустрілися герой і боягуз': як світ реагує на суперечку Трампа і Зеленського

Іноземні лідери та політики висловлюють підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих переговорів у Сполучених Штатах Америки.

Польща

"Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", - написав польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Франція

"Є агресор, яким є Росія, і народ, який зазнав агресії, яким є Україна. Ми повинні поважати тих, хто від самого початку боровся за своїх дітей, за безпеку і захист Європи", - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

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Іспанія

"Україно, Іспанія з тобою", - написав у мікроблозі X голова іспанського Уряду Педро Санчес.

США

"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну", - написав у мережі сенатор від Каліфорнії Адам Шифф.

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