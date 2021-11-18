Основним завдання ТСК визначається здійснення розслідування смерті нардепа Антона Полякова.

Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР "з питань розслідування смерті (вбивства) народного депутата України Полякова".

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову №6300 проголосували 322 народних депутата із 353, зареєстрованих в сесійній залі.

Основним завдання ТСК визначається здійснення розслідування смерті Полякова.

Головою ТСК призначено народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Анну Скороход, її заступником - депутата від "Голосу" Олександру Устінову.

Також до ТСК увійшли Анатолій Бурміч ("Опозиційна платформа - За життя"), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Микола Величкович ("Європейська солідарність") та Сергій Шахов (група "Довіра").

Термін діяльності ТСК - один рік з дня її утворення. Звіт Комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні ВР не пізніше 6 місяців з дня її утворення.

Також передбачається внести зміни до кількісного та персонального складу ТСК. Йдеться про включення до складу Комісії народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Качури та Олександра Ткаченка.

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Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Смерть Антона Полякова: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Депутата в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

У Міністерстві внутрішніх справ стверджували, що в організмі Полякова виявили алкоголь, метадон та димедрол.

Слідство розглядає кілька версій смерті - хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною, самостійно чи невідомою особою.

5 листопада Скороход з трибуни парламенту закликала народних депутатів проголосувати за створення ТСК щодо з'ясування причин смерті Полякова. За її словами, народні депутати мають розібратися в цій справі. "Версія про якісь наркотики - це безпідставно, і не має жодного права на життя. Я його знала дуже добре, занадто добре, і тому в це ніколи не повірю", - наголосила Скороход.

9 листопада Скороход у ВР зареєструвала проект Постанови про утворення ТСК ВР "з питань розслідування вбивства народного депутата України Полякова".

Автор: Таня Поляковська