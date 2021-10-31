За словами Ганни Скороход, на шиї депутата нібито була борозна, на яку не звернула увагу поліція.

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Ганна Скороход заявила, що депутата Антона Полякова, в організмі якого знайшли метадон з димедролом, вбили. Вона стверджує, що політик ніколи не приймав наркотики і його смерть точно не була фатальною випадковістю.

Про це Скороход заявила в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Депутат розповіла, що Поляков навіть не пив таблетки від голови й ніколи не "балувався" забороненими речовинами. За словами Скороход, вона і політик бували в різних компаніях, але він жодного разу не погоджувався пробувати наркотики, хоча йому і пропонували.

"Мені дуже неприємна вся грязь, яка ллється і лилася, і та брехня, яка поширюється, в тому числі правоохоронними органами і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба придумувати нічого і не треба розповідати нічого про наркотики і ще якусь нісенітниця, яку придумує пан Єнін... Не треба всіх гребти під одну гребінку", - заявила депутат у прямому ефірі.

Крім цього, Скороход стверджує, що на шиї померлого Полякова вона особисто бачила слід від задухи. Депутат впевнена, що політик помер не своєю смертю.

Читайте такожСмерть Антона Полякова: з'єднання явилося відео останніх хвилин життя нардепа"Ніхто чомусь не пояснює борозну на шиї від задухи, яка у нього була, я особисто її бачила... Чомусь тут нам поліція не дає жодних пояснень, що за борозна на шиї була в Антона. Розповідати про ланцюжок і ще якусь нісенітницю можна тільки людям, які не розуміють нічого в цьому", - сказала депутат.

Також Скороход заявила, що її ніхто не допитував у справі про смерть Полякова. За словами депутата, вона хоче домогтися правди. Після своєї заяви вона зазначила, що не планує здійснювати самогубство і вживати наркотики.

Смерть Антона Полякова - що відомо

Антона Полякова в ніч на 8 жовтня знайшли в таксі, він був без свідомості. Для нардепа викликали швидку допомогу, але медики не змогли йому допомогти - політик був мертвий.

Читайте такожПоляків не був випадковим пасажиром таксі, проте підозр поки немає - МВСПравоохоронці розпочали справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону. Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили, що у його крові знайшли метадон.

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Автор: Поліна Кузенко