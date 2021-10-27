В організмі народного депутата Антона Полякова виявили димедрол.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.

За його словами, суміш метадону з димедролом підсилює дію наркотику. Її називають "вуличним метадоном".

Єнін зазначив, що за звичайним рецептом отримати димедрол в аптеці не можна.

Читайте такожСмертельну ДТП у Харкові влаштував підліток - ЗМІ (відео)"Ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, отримана десь не в офіційній аптечній мережі", - підкреслив він.

Правоохоронці не коментують, яким чином вона потрапила в організм.

Єнін зазначив, що поки не знайдені докази того, що смерть Полякова мала насильницький характер.

"Водночас ми досі не виключаємо жодної версії", - сказав він.

Смерть Антона Полякова

Нагадаємо, що Антона Полякова в ніч на 8 жовтня знайшли в авто таксі співробітники поліції, він був без свідомості.

Для нардепа викликали швидку допомогу, але медики не змогли його повернути до життя.

Правоохоронці розпочали справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили, що у його крові знайшли метадон.

Автор: Людмила Жерновська