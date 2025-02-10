Німецький канцлер вказав, яка з країн налаштована рішуче проти вступу.

У найближчий час Україна не зможе стати членом НАТО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час дебатів з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом, пише Deutsche Welle.

Канцлер заявив, що членство України в НАТО "не відбудеться найближчим часом", оскільки США відхилили цей крок.

Шольц також висловив надію на мирні переговори між Росією та Україною після приходу Дональда Трампа до влади у США. "Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася", - зазначив канцлер.

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У свою чергу відповідаючи на запитання, чи приймуть країни-члени НАТО Україну, Мерц заявив, що "вони цього зробити не можуть". "НАТО не приймає членів, які зараз перебувають у війні", - сказав Мерц. А коментувати перспективу вступу після закінчення війни, вій не став.

При цьому кандидат у канцлери назвав надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу "правильним кроком" і зазначив, що це дасть Києву "значно більше безпеки".

Вступ України в НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

У жовтні 2024 року, після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нещодавно також сказав, що довгостроковий мир в Україні неможливий без надання членства в НАТО. Він вважає, що проблема полягає у тому, що питання приєднання України до Альянсу нині не обговорюється активно.

На початку цього року генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має стати членом НАТО у майбутньому, проте говорити про це поки зарано.

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