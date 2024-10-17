Генсек НАТО стверджує, що не знає, коли саме українська держава поповнить лави країн-членів цього військово-політичного блоку.

Україна буде членом НАТО, зараз питання стосується хронології вступу держави в Альянс.

Такою інформацією поділився генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер, 17 жовтня, після прибуття на зустріч очільників Міноборони держав-членів Альянсу в Брюсселі, пише "Європейська правда".

За його словами, зараз "виглядає так, що Україна буде 33-м членом" НАТО. Водночас генсек припустив, що перед українською державою лави Альянсу поповнить якась інша країна, і таким чином українська держава може стати 34-ю в Альянсі.

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"…можливо, перед ними (українцями, - Ред.) вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні (під час саміту Альянсу, - Ред.)", - заявив Рютте.

Генсек Альянсу додав, що йде робота над "прокладанням мосту" до членства Україні в Альянсі. Він також підкреслив, що зараз не може відповісти на питання, коли саме Україна поповнить лави держав-членів Альянсу:

"…ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО".

Важливі новини України про членство в НАТО

Україна вирішила взяти курс на вступ до Альянсу після того, як РФ здійснила проти неї агресію - захопила Крим, перекинула свої війська на Донбас та створила там квазідержави "ДНР" та "ЛНР".

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю, Київ подав заявку на пришвидшений вступ до Альянсу. Раніше - на початку жовтня, президент Володимир Зеленський на зустрічі з Марком Рютте у Києві говорив, що Київ сфокусований на отриманні запрошення до Альянсу, й українці заслуговують на те, щоб їхня країна стала 33-м членом цього військово-політичного блоку.

Варто зазначити, що пізніше український лідер у Верховній Раді представив план перемоги, перший пункт якого - запрошення України в Альянс. На думку політолога Володимира Фесенка, такий крок може стати "запобіжником" проти шантажу з боку російського диктатора Володимира Путіна.

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