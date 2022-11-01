Декларація містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні.

Україна розпочинає роботу з підписання декларацій з усіма членами НАТО щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 250-го дня війни.

Він зазначив, що сьогодні в Україні перебував з візитом прем’єр-міністр Чехії – один із найбільших друзів нашої країни.

Відео дня

"Чехія зараз головує у Раді Європейського Союзу, і ось так Росія ставиться до європейських структур: під час візиту чеського представника – 55 крилатих ракет. Утім, хоч би що там думали у Москві, Україна дбає про себе і робить своє", - додав він.

За його словами, з прем’єр-міністром було підписано спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави.

"Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО. Декларація також містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні", - сказав Зеленський.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України щодо вступу в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Зеленський сказав, що Чехія підтвердила, що підтримує Українську державу, аби вона стала повноправним членом Альянсу, "як тільки це дозволять умови".

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