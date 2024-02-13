За її словами, велась робота над низкою кроків, щоб продовжувати допомагати Україні у проведенні необхідних реформ.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує від альянсу запрошення до членства України на саміті у Вашингтоні в липні цього року, пише Reuters.

"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс надасть запрошення на цьому етапі", – сказала Сміт.

За її словами, після Вільнюського саміту 2023 року велась наполеглива робота над низкою кроків, щоб продовжувати допомагати Україні у проведенні необхідних реформ, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції.

Відео дня

"І ми продовжуємо зосереджуватися насамперед на підтримці їх у нинішній боротьбі і забезпеченні їхньої перемоги на полі бою", – додала посол США при НАТО.

Журналісти зазначають, що Київ і деякі союзники в НАТО, особливо у Східній Європі, наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити, перебуваючи в стані війни.

На саміті в Литві минулого року лідери НАТО заявили, що майбутнє України – в альянсі, але не стали надавати запрошення або встановлювати часові рамки членства.

Скандальна заява Трампа щодо НАТО

Колишній президент США, який знову має амбіції зайняти президентське крісло, Дональд Трамп дав сигнал Росії та її лідеру Путіну, що можна вільно знищувати інші країни, якщо вони мають фінансові борги.

Раніше УНІАН писав, що WP з’ясувала, чи може США відмовити у допомозі союзнику по НАТО. Як головнокомандувач, президент вирішує, чи будуть американські військові воювати. Якщо на союзника нападуть, НАТО вживатиме "таких заходів, які вважатиме необхідними" для захисту Північноатлантичного регіону, згідно зі статтею 5 свого статуту.

Вас також можуть зацікавити новини: