Президент США нагадав, що НАТО - це запорука безпеки простих американців.

Заява Дональда Трампа щодо потурання російській агресії проти країн НАТО становить загрозу для американської безпеки. Про це заявив президент США Джо Байден, вперше прокоментувавши скандальні слова свого політичного суперника.

Він зауважив, що взаємні гарантії країн НАТО, якими напад на одного учасника кваліфікується як напад на всіх, "забезпечують захист для американських сімей".

"Це так просто. Будь-яка особа, яка ставить під сумнів міцність цієї обітниці, становить загрозу для нашої безпеки", – написав Байден у своєму Твіттері.

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Скандальна заява Трампа

Як писав УНІАН, кілька днів тому Дональд Трамп під час свого виступу на передвиборчому мітингу розповів історію з часів свого президентства. Він згадав, як пригрозив лідеру однієї з європейських країн тим, що дозволить Росії "робити все, що вони хочуть" з країнами НАТО, які замало витрачають на власну оборону.

Ця заява викликала хвилю обурення по обидва боки Атлантики. Зокрема генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що подібні заяви "підривають всю нашу безпеку".

Коментували слова Трампа і в Білому домі: речник Байдена Ендрю Бейтс назвав їх "жахливими та безпідставними". Сам Байден досі публічних заяв з цього приводу не робив.

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