Широке формулювання статті 5 дає лідерам можливість не вдаватися до військових дій, якщо союзник провокує ворога на конфлікт.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заохочував би Росію робити "все, що їй заманеться" з країнами-членами НАТО, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на свою оборону.

Як головнокомандувач, президент вирішує, чи будуть американські військові воювати. Якщо на союзника нападуть, НАТО вживатиме "таких заходів, які вважатиме необхідними" для захисту Північноатлантичного регіону, згідно зі статтею 5 свого статуту, пише The Washington Post.

Зазначається з посиланням на політолога Джошуа Шифрінсона, що таке широке формулювання дає лідерам можливість не вдаватися до військових дій, якщо союзник провокує ворога на конфлікт.

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"Така гнучкість створює ризик того, що Трамп може залишитися осторонь, якщо щось піде не так", – вважає експерт.

Професор Військово-морської аспірантури Джеффрі Ларсен погоджується, що формулювання статті 5 не є конкретними, але каже, що для США було б немислимо не підтримувати союзника. Він додав, що це може розірвати альянс, якщо Сполучені Штати не стануть пліч-о-пліч з членом НАТО.

"Було б катастрофічно з точки зору зовнішньої політики не прийти на допомогу союзнику, до якого ми взяли на себе це урочисте зобов'язання", – сказав він.

За словами журналістів, у 2006 році міністри оборони країн-членів НАТО домовились, що кожна країна витрачатиме на оборону близько 2% свого ВВП. За оцінками НАТО, у 2023 році США витратили на оборону 860 мільярдів доларів, або 3,49% свого ВВП. Усі решта країн альянсу разом витрачають менше половини американських витрат на оборону.

США також забезпечують розвідку, спостереження, дозаправку літаків класу "повітря-повітря", протиракетну оборону, а також електромагнітне обладнання бортового базування, йдеться у статті.

"Думка про те, що Сполучені Штати роблять для НАТО більше, ніж належить, не є новою і не є притаманною лише республіканським адміністраціям",– пишуть автори.

Після суботньої промови Трампа Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс залишається готовим і здатним захистити себе.

Трамп – лідер республіканської номінації на посаду президента – вже давно критикує альянс. Хоча США були рушійною силою створення Організації Північноатлантичного договору в 1949 році. Альянс ґрунтується на принципі колективної оборони, що означає, що напад на одного члена є нападом на всіх. Стаття 5 була застосована лише один раз: після нападу на США 11 вересня 2001 року.

Скандальна заява Трампа щодо НАТО

Білий дім оприлюднив жорстку відповідь на заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Росія у теорії може нищити інші держави, якщо ті не виконують своїх фінансових зобов'язань.

Також обурені заявою Дональда Трампа у керівництві НАТО та Євросоюзу. Розкритикував Трампа і чинний президент Європейської ради (головний орган управління ЄС) Шарль Мішель.

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