Буде створено спільна комісія з ЄС щодо розслідування злочинів російських окупантів на території України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва найближчими днями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, є домовленість, що буде спільна комісія з ЄС щодо розслідування злочинів російських окупантів на території України, зокрема, в Бучі та Ірпені.

"Прокурори різних держав, спільна комісія будуть займатися всіма цими злочинами", - сказав президент.

При цьому він зазначив, що Україна також розслідуватиме справи "щодо катування злочинцями наших людей".

"Ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих нелюдів", - зазначив Зеленський.

До цієї комісії доєднається генеральний прокурор України і людина з Офісу президента, бо "дуже важливо для мене отримувати інформацію щоденно, як відбувається цей процес".

Президент наголосив, що дуже хочеться, щоб злочинці були покарані не за 20- 30 років, а потрібно цим розслідуванням займатися якнайшвидше.

"Є люди, які дуже хочуть знайти тих злочинців, і я думаю, що ми знайдемо правильний формат. І якщо закон не буде вирішувати це питання міжнародне, то український закон буде знаходити вихід з цієї складної ситуації, з цієї трагедії", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливості помсти всім російським злочинцям, які катували і вбивали наших цивільних людей.

Зеленський повідомив, що попереду - розслідування щодо злочинів російських окупантів в Ізюмі, Мелітополі, Бердянську.

"Ми не уявляємо собі, що там відбувалося", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня з’явилась інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів у Бучі. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

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