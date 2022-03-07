Водій називав себе "простим роботягою" і хотів, щоб посол Росії разом зі своїми колегами покинули Ірландію.

У машині на момент інциденту був вантаж-Церковне приладдя / Фото УНІАН

В Ірландії чоловік на вантажівці протаранив ворота посольства Росії в Дубліні. Водій, який називав себе "простим роботягою", висловив свій протест проти Кремля через війну, яку країна-агресор почала в Україні.

Про це повідомляє ірландське видання RTE.

Чоловіка за кермом вантажівки під'їхав до російського посольства в Дубліні і протаранив ворота. Після цього, за даними видання, він вийшов з фури та почав показувати людям фото, на яких були зображені жертви війни в Україні.

Водій, який протаранив ворота, своїми діями хотів висловити протест проти РФ. Він заявив, що російський посол разом зі своїми колегами повинні покинути Ірландію.

Відзначається, що у машині на момент інциденту був вантаж - Церковне приладдя. Чоловіка затримали та заарештували. Тепер поліція веде розслідування. Фургон залишається на місці події, а ділянка Оруелл-роуд, де знаходиться посольство, перекрита.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Єрусалимі паб Putin перейменували на Zelenskiy. Так власники закладу висловили свою підтримку українському президенту.

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