При цьому в Альянсі вивчать можливість допомогти Україні без надсилання військ.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг підтверджує незмінність позиції НАТО в тому, що Альянс не надсилатиме війська і літаки в Україну для війни з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Ми обговоримо на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО завтра і післязавтра, що ще ми можемо зробити, і я очікую на дискусію, як забезпечити подальшу військову підтримку, якого типу систему, як ми зможемо створити умови для українців виступати проти загарбницьких російських сил", - заявив Столтенберг.

Він додав, що підтримка, яку вже надали Україні, має очевидний вплив, оскільки українські війська змогли зупинити багато російської бронетехніки і українці у декількох місцях змогли завдати поразок російським військам і змусили росіян змінити плани на війну, оскільки ті відійшли від Києва.

"Ми розглянемо, що більше ми можемо зробити, але водночас, союзники погоджуються, що ми не повинні надсилати війська НАТО в Україну, і ми не повинні надсилати літаки НАТО в український повітряний простір, тому що ми теж маємо відповідальність, аби запобігти війні між Росією і НАТО. Це призведе до більших смертей, більших руйнувань і навіть більших небезпек", - заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня WSJ оприлюднив деталі переговорів ЄС, Києва і Москви перед вторгненням РФ в Україну. Зокрема, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив останній крок для врегулювання відносин між Москвою і Києвом.

Згідно з даними видання, 19 лютого Шольц сказав президенту України Володимиру Зеленському в Мюнхені, що Україна повинна відкликати свої євроатлантичні прагнення, відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет в рамках широкого Європейського Договору з безпеки між Заходом і Росією.

У самому Альянсі неодноразово наголошували, що двері для України відкриті, однак про перспективу членства в найближчі роки мова не йде.

У 2008 році на саміті в Бухаресті Німеччина й Франція заблокували членство України в НАТО. Днями в екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель заявили, що вона досі вважає правильним це рішення.

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