Блок представить "переговорні рамки" реформ і законодавства, які потрібно пройти, щоб вважатися готовими до вступу.

У вівторок, 25 червня, Україна розпочне переговори про вступ до Євросоюзу. Міністри ЄС зустрінуться з українськими посадовцями в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес, який займе роки, але який знаменує собою надзвичайно символічний момент для воюючої країни. Блок також розпочне переговори з сусідньою Молдовою, яка подала заявку на членство у 2022 році, пише Financial Times.

На зустрічах ЄС представить обом країнам "переговорні рамки" реформ і законодавства, які вони повинні прийняти, щоб вважатися готовими до вступу.

"Ми подолали бар'єр від обіцянки до виконання. Це рішення ґрунтується на заслугах", – заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України сказала Ольга Стефанішина в інтерв'ю FT, зазначивши, що Україна виконала всі критерії для початку переговорів.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також підкреслила "важливий сигнал", який подає цей крок: "Путін хотів анексувати Україну. Замість цього [Україна] зараз ближче до ЄС, ніж будь-коли раніше", – підкреслила вона.

Символічний крок

Зазначається, що у 2013 році десятки тисяч українців вийшли на вулиці під час повстання, яке назвали продемократичним "Євромайданом", після рішення проросійського президента Віктора Януковича вийти з угоди про тіснішу асоціацію з ЄС. Цей рух врешті-решт призвів до того, що Янукович шукав притулку в Росії.

Під час повстання загинуло понад 100 протестувальників, відомих як "Небесна сотня", і 13 міліціонерів. Подальша анексія Криму, війна на сході України і повномасштабне вторгнення в країну в 2022 році коштували життя понад 15 000 цивільних осіб, за даними ООН. Що стосується військових, то понад 100 000 українських захисників були поранені або вбиті з 2022 року. Західні столиці оцінюють еквівалентну кількість російських жертв щонайменше в 350 000.

Євроінтеграція України

Раніше УНІАН писав, що Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки про вступ України та Молдови. Вже 25 червня ЄС розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими країнами. Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде лише за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі.

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