За словами Єгора Чернєва, цього не станеться і якщо ця адміністрація залишиться ще на 4 роки.

За цієї адміністрації США Україна не стане членом НАТО. Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його прогнозами, якщо ця адміністрація залишиться на наступні чотири роки, "мабуть така сама доля України буде і наступні чотири роки".

"Але знову ж таки, це не означає, що ми не маємо робити все необхідне для себе. ... Що ми можемо зараз у цей період робити, це, як я вже сказав, максимально де-факто поглиблюватися в НАТО через різні програми", - підкреслив дипломат. Відео дня

Він також підкреслив на необхідності формалізувати Рамштайн і перенести його на платформу НАТО.

"Щоб це було обов’язковим, а не добровільним, і координувалося саме штаб-квартирою НАТО для того, щоб не було залежності від політичних настроїв і політичних змін у країнах-членах Альянсу. І третє – це максимальна допомога щодо озброєння, щодо ППО і всіх інших необхідних нам речей", - резюмував Чернєв.

Вступ України до НАТО - останні новини

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, коли Україну приймуть до НАТО. За його словами, Україна стане членом Альянсу протягом наступних 10 років.

Також Столтенберг висловив упевненість, що чим сильнішою буде підтримка України, тим швидше закінчиться ця війна.

У свою чергу голова місії України при Альянсі Наталія Галібаренко заявила, що Україна прагне отримати "незворотну" пропозицію щодо членства в НАТО, при цьому Київ не прагне негайного вступу до НАТО, але в очікуванні запрошення хоче отримати додаткові зобов'язання з протиповітряної оборони та безпеки від країн по обидва боки Атлантики.

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