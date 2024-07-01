Як пише The Hill, з часів закінчення холодної війни до НАТО не приймали країн, які потрібно було б захищати від російської агресії.

На саміті у Вашингтоні в липні цього року НАТО не планує пропонувати Україні офіційного запрошення або конкретного шляху до членства. Як пише The Hill, питання про членство не порушуватиметься, поки Україна воює з Росією, адже в іншому разі НАТО також опиниться в стані війни з РФ. Як зазначає видання, також сумнівно, що Україна може вступити в альянс, щойно закінчиться війна, оскільки немає впевненості в тому, що гарантія колективної оборони НАТО утримає Росію від нового нападу.

"Брудний секрет НАТО"

"Сумніви з приводу членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. Перші дві хвилі розширення в 1999 і 2004 роках, під час яких були прийняті всі колишні члени Варшавського договору, країни Балтії та Словенія, припали на час, коли НАТО і Росія були зосереджені на налагодженні відносин співпраці", - пише The Hill.

Прийняті в НАТО пізніше балканські країни були відокремлені від Росії іншими членами НАТО. Вони могли бути вразливими для втручання Росії в їхні внутрішні справи, але не для збройного нападу, який привів би в дію зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.

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Фінляндія і Швеція, яких прийняли останніми, також не є винятком, пише видання.

"Ці дві скандинавські держави володіють потужними збройними силами і мають тривалий досвід співпраці з НАТО. На відміну від інших нових членів, вони фактично зміцнили НАТО з моменту свого вступу. Замість того щоб захищати їх, НАТО, найімовірніше, звернеться до них по допомогу в захисті інших союзників", - наголошується в статті.

Чи є альтернатива членству в НАТО?

Як пише The Hill, Україна може використовувати модель Швеції часів холодної війни, яку можна адаптувати до нинішніх умов.

"Під час холодної війни Швеція формально була нейтральною країною, мала потужний оборонно-промисловий сектор і боєздатні збройні сили. Але вона також тісно співпрацювала у сфері безпеки та розвідки зі США та іншими союзниками по НАТО. На той час ця співпраця трималася в секреті, але СРСР, безсумнівно, знав про неї. І це знання слугувало потужним стримувальним фактором для військової агресії", - йдеться у статті.

Щоб зробити Україну "оновленою Швецією", НАТО має збільшити підтримку у відновленні оборонно-промислового сектору України та навчанні її збройних сил, а також тісну співпрацю у сфері безпеки та розвідки. При цьому необхідно гарантувати стабільний потік підтримки, принаймні протягом наступного десятиліття.

Крім того, допомога Україні має включати співробітництво в реформуванні її економіки та політичної системи відповідно до європейських стандартів, оскільки, як зазначає The Hill, шведська модель спрацювала частково тому, що Швеція була сильною демократією з ефективною ринковою економікою.

Таким чином Україна може створити надійний фактор стримування Росії за межами НАТО. "Але цього не станеться доти, доки НАТО живитиме ілюзії щодо членства і спокушатиме Україну домагатися цього. Давно пора відмовитися від цієї фантазії і зосередитися на тому, що здійсненно і достатньо для безпеки України", - вважає видання.

Україна і НАТО - новини

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна сьогодні відповідає необхідним критеріям для вступу до НАТО, але це неможливо для країни, яка перебуває у стані війни.

Також УНІАН повідомляв, що в Білому домі озвучили позицію Байдена щодо членства України в НАТО. Там вважають, що наша країна зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу тільки після перемоги у війні з Росією.

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