Україна буде робити усе, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей і часу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.
Президент України відзначив, що дуже позитивно дивиться на те, як йде операція на Курщині. "Операція складна, але вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції. Не всі я можу говорити. Передовсім - обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється", - сказав Зеленський.
При цьому, ще одним результатом операції Сил оборони України на Курщині президент назвав зупинення російської операції на півночі України, оскільки РФ мала намір окупувати Суми.
"Превентивний удар. І наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області і бажання окупувати місто Суми", - наголосив Зеленський.
Водночас, глава держави прокоментував твердження російського диктатора Володимира Путіна, що нібито Україна розігрує частину Курщини як карту для діалогу. "Ми не розішруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з партнерами та сказали як дипломатично йдемо до справедливого миру і до закінчення війни, та всіх запросили на майданчик Формули миру або Саміту миру", - сказав Зеленський.
"Ми змінювати цей процес не будемо", - сказав Зеленський.
Крім того, глава держави розповів про усі цілі операції на Курщині. "Ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж тих, про які я сказав публічно", - відзначив Зеленський.
Разом з тим, він розповів, як операція на Курщині впливає на те, що зменшується російське загарбницьке військо на території України.
"Одна з цілей цієї операції - показати реальність, хто такий Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення... ", - сказав Зеленський.
Як відзначив президент України, Путін досі думає, як утримати захоплені українські території, і не думає, як правильно захищати своїх людей.
Окремо Зеленський розповів про бачення закінчення війни.
"Є багато елементів і кроків, які Україна сьогодні робить і робитиме далі. Закінчення війни може бути тільки з відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії Путіна і агресії РФ", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що Україна буде робити усе, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей і часу.
"Але, якщо у нас це не вийде. Якщо, скажімо так, партнери посипляться, і не будуть стояти стійко й міцно проти агресії Путіна і проти нього як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави", - наголосив Зеленський.
День Незалежності України: новини
У День Незалежності Україна та РФсія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників, повідомив Зеленський. За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.