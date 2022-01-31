Секретар РНБО вважає, що спроба їх реалізації може спровокувати внутрішні заворушення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди, оскільки спроба їх реалізації може спровокувати внутрішні заворушення, які принесуть користь Москві.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Associated Press.

Секретар РНБО стверджує, що Україні слід переглянути угоди 2015 року, підписані в Мінську.

"Виконання Мінських угод означає руйнування країни", - сказав Данілов. "Коли вони були підписані під дулом російських гармат — а німці і французи дивилися, — всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив секретар РНБО.

Читайте такожПовномасштабний наступ на Україну фізично неможливий - ДаніловДанілов також застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських угод, заявивши, що це спровокує небезпечну нестабільність.

"Якщо вони наполягатимуть на виконанні Мінських угод в їх нинішньому вигляді, це буде дуже небезпечно для нашої країни", — сказав він. "Якщо суспільство не прийме ці угоди, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія розраховує на це", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначає, що якщо Україна виконає умови, це дозволить Росії вимагати скасування західних санкцій, які залежали від прогресу у виконанні Мінських угод.

Данілов закликав до переговорів про новий документ, який можна було б реально реалізувати, додавши, що він повинен змусити "Путіна просто відвести свої війська і танки" від українського кордону.

Нагадаємо, раніше США в ОБСЄ назвали три умови, які РФ повинна виконати в рамках Мінських угод.

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