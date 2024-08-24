Наразі триває робота над тим, що повернути додому всіх захисників.

У День Незалежності Україна та Росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", – написав Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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Це перший обмін з початку наступу України в Курській області.

Подробиці обміну - що відомо про звільнених захисників

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що всі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики. Серед них, зокрема, ті, які потрапили у полон під час оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Крім того, вдалося звільнити дев'ятьох незаконно засуджених в Росії українських оборонців. Також з полону повернули військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонців Маріуполя – з них пів сотні боронили "Азовсталь".

Також додому повернулися шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину. Усі полонені, яких цього разу повернули додому – солдати, сержанти та матроси.

"Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні.", – додали в штабі.

Обміни полоненими між Україною і Росією

Попередній обмін полоненими Україна і Росія провели 17 липня. Тоді додому з російського полону повернулися 95 українських захисників. Серед них були воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Напередодні Financial Times повідомляв, що представники України та РФ розпочали переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Тоді видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні полонених з обох сторін.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що попри операцію українських сил у Курській області РФ і поповнення обмінного фонду, найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться.

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