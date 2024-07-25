Маркус Фабер допускає переговори з наступником нинішнього правителя Росії.

З нинішнім правителем Росії Володимиром Путіним треба говорити, але лише у Міжнародному кримінальному суді. Як повідомляє Bild, про це під час дебатів на телеканалі ZDF заявив новий голова оборонного комітету Бундестагу, член ліберальної Вільної демократичної партії Маркус Фабер.

Це було його відповіддю на заяву опонента від Лівої партії про те, що будь-яка війна завжди закінчується за столом переговорів.

"Він правий, з Путіним треба говорити, але лише у Міжнародному кримінальному суді. Я думаю, що тоді ми маємо вести переговори про мир у Європі з його наступником. Не всі війни закінчуються переговорами. Бували війни, які закінчувалися, наприклад, поваленням диктатора. У вихідні я був на святкуванні 80-річчя змови проти Гітлера. Думаю, і в Росії багато людей, які незадоволені Путіним", - сказав Фабер. Відео дня

Політик також виступив із підтримкою розміщення в Німеччині нових американських ракет, оскільки "це посилить нашу безпеку, тому що диктатор у Кремлі обирає найслабших, і якщо ми надійніше стримуватимемо його, то будемо у більшій безпеці".

"Мирні переговори" з Росією: останні новини

Президент Чехії Петр Павел заявив, що без Росії та Китаю мирних переговорів щодо війни в Україні не буде. При цьому, за його словами, переговори не мали б сенсу, якби Росія підходила до них так, як це робила досі, коли, по суті, висувала умови капітуляції України.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC не виключив можливість переговорів безпосередньо з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Згодом у Москві відповіли на цю заяву зазначивши, що у Кремлі не довіряють Зеленському і пов'язують це "з передвиборчою кон'юнктурою" у США, а також із "ще однією спробою просунути Формулу миру".

Вас також можуть зацікавити новини: