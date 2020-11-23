Андрій Єрмак вилікувався від COVID-19 і повертається до роботи в нормальному режимі / фото УНІАН
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав негативний тест на COVID-19.
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Про це він повідомив у Facebook.
«Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!», - написав він.
Коронавірус в Офісі президента: що відомо
- 9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Того ж дня Єрмак також повідомив, що інфікувався коронавірусом.
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