Керівник президентського Офісу приступив до роботи у звичайному режимі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав негативний тест на COVID-19.

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Про це він повідомив у Facebook.

«Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!», - написав він.

Коронавірус в Офісі президента: що відомо

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Автор: Костянтин Гончаров