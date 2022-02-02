Раніше постпред Франції в ООН анонсував цю зустріч на 10 лютого.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції і Німеччини) зустрінуться у Берліні наступного тижня, але точної дати переговорів не назвав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

"Станом на зараз на наступний тиждень планується зустріч радників, як і було домовлено у Парижі, але зараз немає сенсу підтверджувати якусь конкретику, бо ще 30 разів може все змінитися", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що на лінії розмежування бувають дні, коли окупаційні військ не порушують режим тиші.

"До речі, зверніть увагу, що доки у нас іде ескалація вздовж кордону - це накопичення військ вздовж кордону, на Донбасі є дні, коли не фіксується жодного порушення. Це, до речі, була одна з домовленостей радників, про те, що "давайте на Донбасі заспокоїмо ситуацію", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 31 січня представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" мають знову зустрітися у Берліні 10 лютого.

Нормандський формат: що відомо про останню зустріч радників

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. В ОПУ пояснили причину затримки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату перемовин.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.