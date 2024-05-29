Угорщина з 1 липня обійме посаду голови Ради ЄС.

Європейський Союз хоче, щоб переговори про вступ України відбулися до 1 липня - дати, коли Угорщина обійме посаду голови Ради ЄС. Як пише Politico, бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня, повідомив один із чиновників.

"Хоча в останній доповіді Комісії по Україні були відзначені деякі реформи, які Києву ще належить провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже зробила більшу частину домашньої роботи. Це включає в себе реформи щодо захисту етнічних і мовних меншин, як рекомендувала Венеційська комісія", - зазначає видання.

У ЄС не бажають чекати ще одного звіту, щоб підтвердити прогрес України в письмовому вигляді, побоюючись, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Варгеї, може затягнути процес.

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29 травня представники 27 урядів ЄС обговорюють рамковий проект переговорів про приєднання України та Молдови до Євросоюзу. Однак дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити.

"Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів таких делікатних питань, як права меншин, які є ключовими для Угорщини, щоб досягти угоди найближчими тижнями. Дипломати ЄС сподіваються, що Будапешт вдасться переконати вирішити це питання до того, як Угорщина прийме головування в Раді 1 липня", - підкреслює Politico.

Переговори про вступ України до ЄС

Як зазначала в березні віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, між Україною та європейськими країнами було досягнуто "джентльменської домовленості" про затвердження старту переговорів щодо вступу України до ЄС у червні.

За словами Володимира Зеленського, Україна вже впритул наблизилася до початку переговорів про вступ до ЄС.

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