Лященка призначать головою "Укрзалізниці" з 23 березня 2023 року.

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна та призначив нового голову УЗ. Ним став член правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

У розпорядженні Кабміну від 21 березня 2023 року йдеться, що Лященка призначать головою "Укрзалізниці" з 23 березня 2023 року. Він займатиме цю посаду два роки.

Зазначається, що перед призначенням на цю посаду було припинено повноваження Лященка як члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця".

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Кадрові перестановки в Україні

21 березня 2023 року Верховна Рада призначила міністром освіти і науки України директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового. За це рішення проголосували 313 парламентарів.

Крім того, нову посаду отримав глава Мінцифри Михайло Федоров. Його призначали на посаду віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.

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