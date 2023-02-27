Камишін очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Голова правління АТ "Українська залізниця" Олександр Камишін заявив, що подає у відставку. Він повинен очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з Віце-Прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", – повідомив Камишін у Telegram.

Він зазначив, що залишає посаду "зі спокійним серцем".

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"Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", – наголосив він.

Також Камишін подякував президенту України Володимиру Зеленському і віце-прем’єр-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову за високу оцінку його роботи на посаді.

Гучні кадрові рішення в Україні

26 лютого 2023 року указом президента України Володимира Зеленського було звільнено Едуарда Москальова з посади Командувача об’єднаних сил. Він був призначений на цю посаду 15 березня 2022 року.

21 лютого було призначено двох нових заступників міністра оборони України Олексія Резнікова. Ними стали волонтер і громадський діяч Віталій Дейнега та колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Раніше було звільнено з посади заступника командувача Національної гвардії України Руслана Дзюбу.

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