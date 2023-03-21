Ним став Оксен Лісовий.

Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового міністром освіти і науки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За його словами, відповідне рішення підтримали 313 народних депутатів.

Зміна міністрів в Україні - деталі

20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна - з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

Відео дня

Вчора до парламенту надійшли подання про призначення на посади в уряді Оксена Лісового та Олександра Камишіна, а також перепризначення Михайла Федорова.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій схвалив призначення директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.

Вас також можуть зацікавити новини: