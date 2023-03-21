Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів.

Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він зазначив, що відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів.

Зміна міністрів в Україні - що відомо

20 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра освіти у науки Сергія Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, а також віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Пізніше до парламенту внесли подання про призначення на посади у Кабмін Оксена Лісового та Олександра Камишіна, а також перепризначення Федорова.

21 березня Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового міністром освіти і науки.

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