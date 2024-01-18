Резолюція Європарламенту не є юридично зобов'язувальною, але вона посилює тиск на Віктора Орбана перед самітом лідерів ЄС, де спробують знову погодити нову допомогу для України.

Європейський парламент схвалив резолюцію із закликом покарати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за підрив демократії в його країні. Це рішення наближає Євросоюз ще на один крок до призупинення права Будапешта голосувати зза ухвалення рішень в Євросоюзі.

Як повідомляє Reuters, 345 депутатів Європарламенту проголосували за відповідну резолюцію, 104 депутата виступили проти. Зокрема, євродепутати засудили "навмисні, постійні і систематичні зусилля угорського уряду з підриву основоположних цінностей ЄС".

У резолюції також висловлена критика на адресу Орбана через накладення вето на надання більшої фінансової допомоги Україні у той час, коли Київ бореться з повномаштабним російським вторгненням.

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Крім того, у резолюції висловлено заклик здійснити ще один крок у рамках процедури забезпечення законності та правопорядку, що, у підсумку, може призвести до призупинення права голосу Угорщини в Євросоюзі.

Також сказано, що механізм покарання, визначений у Статті 7 загальних положень Договору про Євросоюз, є тривалим і складним, а це означає малоймовірним варіант максимального покарання в осяжному майбутньому.

При цьому, схвалена резолюція у Європарламенті не є юридично зобов'язуючою, але вона посилює політичний тиск на Орбана перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 1 лютого у Брюсселі, і під час якого відбудеться ще одна спроба погодити нову допомогу для України.

Орбан блокує допомогу ЄС Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена фінансуванням попри угорське вето.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро.

При цьому, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 1 лютого очікує на позитивний результат з розблокування створення Українського фонду на суму 50 млрд євро від Європейського Союзу.

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