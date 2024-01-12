Чи вдастся реалізувати задумане, стане відомо наступного тижня.

Угорщину можуть позбавити права голосу в Європейській раді – головному політичному органі управління ЄС. Наступного тижня у Європарламенті розглянуть це питання.

Як повідомив у своєму Twitter депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, він зібрав 120 голосів своїх колег-парламентарів під петицією із закликом позбавити Угорщину права голосу.

"Підписи зібрано! Ми стали на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 голосів із різних партій та кількох держав-членів ЄС", – написав Сарвамаа.

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За його словами, тепер "вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції" безпосередньо в залі пленарних засідань Європарламенту.

"Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини", – заявив Сарвамаа.

Він зазначив, що конкретний зміст резолюції, яку винесуть на розгляд Європарламенту, ще перебуває на стадії узгодження. Але, за його словами, там "у певній формі" обов’язково фігуруватиме стаття 7.2 "Договору про ЄС". Саме ця стаття передбачає можливість призупинення певних прав держави-члена ЄС за неодноразові порушення правил і цінностей Євросоюзу.

Проблема Угорщини в Євросоюзі

Як писав УНІАН, в Угорщині вже понад 13 років при владі перебуває правий популіст Віктор Орбан. За цей час він значно посилив персональний контроль над державою, за що в Євросоюзі його офіційно визнали автократом. Окрім порушення принципів верховенства права та демократичних інститутів, його також часто звинувачують в утисках релігійних та сексуальних меншин.

Додатковим приводом для роздратування Угорщиною в ЄС стала позиція Орбана стосовно російсько-української війни. Будапешт не лише відмовляється допомагати Україні зброєю та грошима, але також усіляко блокує спільну допомогу ЄС, користуючись правом вето, яке мають усі країни-члени.

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