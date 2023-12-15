Шарль Мішель пообіцяв, що ЄС виконає свої фінансові обіцянки щодо України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель заявив у коментарі після завершення зустрічі лідерів ЄС, яка тривала до глибокої ночі. Топ-посадовець ЄС зазначив, що Україна повинна бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення.

"Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу", – заявив він, коментуючи угорське вето.

Через вето Орбана рішення про "мегапакет" для України відклали до січня. Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – заявив він.

Водночас Мішель відмовився відповісти, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана, адже у європосадовців є така опція у фінансових питаннях. Посадовець наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

"У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку", – сказав Мішель.

Вето Орбана

Нагадаємо, що вночі скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", - заявив Орбан у соціальній мережі Х.

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