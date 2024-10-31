У відомстві нагадали, що Росія систематично порушує права дітей на окупованих територіях.

Поїздки дітей з країн Європейського Союзу до тимчасово окупованого Криму є приватними та не відображають позиції урядів країн ЄС. Про це, коментуючи для Суспільне Крим інформацію про відпочинок дітей з країн Єврсоюзу в підсанкційному дитячому центрі "Артек", заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Водночас він нагадав, що в'їзд на ТОТ без проходження українських пунктів пропуску є незаконним.

"Відправляючи своїх дітей відпочивати поряд з російськими окупантами, громадяни країн ЄС мають усвідомлювати, що Росія обовʼязково зробить їхніх синів і дочок знаряддями своєї державної пропаганди та виправдання загарбницької війни проти України. Саме це відбулося нещодавно в Міжнародному дитячому центрі "Артек", - сказав дипломат.

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В МЗС також нагадали про особливий статус центру "Артек", який формально діє під егідою ЮНЕСКО, але був незаконно переданий під контроль РФ так званою "Радою міністрів Республіки Крим" після окупації півострова у 2014 році. Зазначається, що з того часу Україна не може гарантувати дотримання прав людини на території півострова:

"Росія систематично знищує культурну ідентичність українців на окупованих територіях і порушує права дітей. Це проявляється не лише у випадках вимушеного переселення неповнолітніх українців, а й у маніпуляціях дітьми з Європи, яких окупаційна влада використовує для посилення власної пропаганди".

У зовнішньополітичному відомстві також закликали громадян іноземних держав ретельно оцінювати ризики, пов’язані з поїздками їхніх дітей на окуповані Росією території і наголосили на систематичності російської політики, яка включає порушення прав людини та створення небезпечних умов для життя і здоров’я дітей.

Останні новини Криму

Російські окупанти завозять до Керченської протоки "їжаки". Противник щільно захищає окупований півострів та Керченський міст, зазначили у Військово-морських силах ЗСУ.

Там припустили, що це відбувається через наближення потужних штормів, які можуть зруйнувати захисні спорудження ворога.

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